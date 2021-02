La Bourse de Casablanca clôture en retrait

La Bourse de Casablanca a terminé ce vendredi en retrait, pâtissant de la mauvaise tenue, notamment, des secteurs « Télécommunications » et « Transport ».

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a abandonné 0,87% à 11.467,04 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a lâché 0,96% à 934,98 points.

Quant au Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, il a perdu 0,90% à 9.340,63 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est déprécié de 0,77% à 10.502,90 points et le FTSE Morocco All-Liquid a diminué de 1,14% à 9.826,48 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est établi, quant à lui, à 871,77 points (-1%).

Sur le plan sectoriel, la cote a vu 13 indices finir en territoire négatif, 8 dans le vert, alors que 3 n’ont affiché aucune tendance. Suite à la forte baisse de son valeur unique Itissalat Al Maghrib (-3,99%), le secteur de « Télécommunications » (-3,99%) a été en tête des perdants. Le repli de CTM (-3,14%) a entrainé dans son sillage le secteur « Transport » (-3,01%), alors que le secteur « Matériel, logiciels et services informatiques » a limité ses pertes à -1,52%.

A la hausse, figurent les secteurs « Sylviculture et Papier » (+1,41%), « Bâtiment et Matériaux de construction » (+1,01%) et « Distributeurs » (+0,36%).

Le volume global des échanges de titres a enregistré 137,53 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 591,60 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Auto Hall (+2,57% à 77,95 DH), Stroc Industrie (+2,32% à 19 DH), Colorado (+2,17% à 48,07 DH), Involys (+2,05% à 114,30DH) et Promopharm S.A (+1,98% à 773 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Itissalat Al-Maghrib (-3,99% à 139,50 DH), Fenie Brossette (-3,98% à 47,04 DH), CTM (-3,14% à 707,10 DH), Disway (-2,45% à 475,05 DH) et Lesieur Cristal (-2,26% à 171 DH).

M.S. (avec MAP)