La Bourse de Casablanca clôture en repli

La Bourse de Casablanca a clôturé en légère baisse, jeudi, pénalisée notamment par les valeurs opérant dans l’Industrie pharmaceutique et les services aux collectivités.

A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,08% à 12.607,27 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) est resté quasi-stable (+0,01%) à 1.028,64 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a diminué de 0,07% à 10.246,43 points, et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a lâché 0,08% à 944,94 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,08% à 11.908,23 points et le FTSE Morocco All-Liquid de 0,05% à 10.739,71 points.

Au niveau sectoriel, 12 indices ont clôturé en grise mine, contre 10 en baisse, tandis que 2 secteurs n’ont affiché aucune variation.

Malgré la performance de son titre Promopharm S.A (+1,82%), l’Industrie pharmaceutique (-3,66%) n’est pas parvenue à clôturer dans le vert, pénalisée par la chute de Sothema (-3,96%).

L’indice sectoriel « Service aux collectivités » lâchait, quant à lui, 1,62%, entrainé dans le sillage du repli de son titre unique Lydec (-1,62%).

Côté gagnants, le secteur des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » a pris 2,95%, celui de la « Sylviculture et Papier » a avancé de 2,67% et celui de l' »Électricité » de 2,05%. Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 76,7 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. La capitalisation boursière a atteint les 648,86 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Sothema (-3,96%), Involys (-3,80%), Salafin (-3%), Res Dar Saada (-2,47%) et Zellidja S.A (-1,99%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par M2M Group (3,97%), Stokvis Nord Afrique (3,94%), Stroc Industrie (3,9%), Med Paper (2,67%) et Douja Prom Addoha (2,38%).