La Bourse de Casablanca clôture en rebond

Après deux séances dans le rouge, la Bourse de Casablanca a terminé en hausse, mercredi, portée entre autres par la bonne tenue des secteurs « Participation et promotion immobilières », « Matériels, Logiciels et Services informatiques » et « Banques ».

Au terme d’une journée d’échanges dans le vert, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a gagné 0,49% à 12.242,47 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) 0,51% à 1.000,31 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé de 0,51% à 9.955,48 points, et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris 0,44% à 919,28 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est bonifié de 0,66% à 11.541,23 points et le FTSE Morocco All-Liquid de 0,54% à 10.430,85 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Participation et promotion immobilières » a grimpé de 3,96%, affichant la meilleure performance de la séance, devançant « sylviculture et papier » (3,96%) et « Matériels, logiciels et services informatiques » (2,62%).

L’indice « Banques » a terminé sur un gain de 0,74%, porté par la bonne tenue de CIH (3,75%), AttijariWafa Bank (1,36%) et Banque Of Africa (0,3%).

Contre-tendance, les secteurs « Transport », « Agroalimentaire/production » et « Sociétés de placement immobilier » ont reculé respectivement de 1,29%, 0,54% et 0,4%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 252,52 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Par valeurs, Cosumar a drainé 154,77 MDH, Label Vie 37,7 MDH et Attijariwafa Bank 12,81 MDH.

La capitalisation boursière a atteint quant à elle plus de 626 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été affichées par Sonasid, Alliances, Fenie Brossette (3,99%, chacune), Res Dar Saada (+3,98%) et Med Paper (+3,96%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stokvis Nord Afrique (3,89%), Maroc Leasing (1,99%), CTM (1,34%), Auto Hall (0,99%) et Maghreb Oxygène (0,99%).