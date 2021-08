La Bourse de Casablanca clôture en rebond (hausses et baisses)

La Bourse de Casablanca a clôturé lundi en hausse, portée notamment par la bonne tenue des secteurs « Distributeurs », « Industrie pharmaceutique » et « Matériels, logiciels et services informatiques ».

Au terme de cette journée, l’indice Masi a progressé de 0,84% à 12.713,40 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a gagné 0,96% à 1.038,52 points. Le Madex s’est apprécié, de son côté, de 0,89% à 10.337,34 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est adjugé 1,10% à 955,36 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,62% à 11.976,28 points, et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,94% à 10.838,45 points.

Les secteurs « Distributeurs » et « Industrie pharmaceutique » ont terminé cette séance sur des gains respectifs de 3,33% et 2,14%. De même, l’indice sectoriel des « Matériels, logiciels et services informatiques » a avancé de 1,81%, celui des « services aux collectivités » a pris 1,40% et celui des « Télécommunications » 1,33%.

A la baisse, le secteur « Chime » a accusé la plus forte baisse de la journée (-1,59%). Les indices de « Participation et promotion immobilières » et des « Société de financement et autres activités financières » ont perdu respectivement 0,81% et 0,65%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 57,95 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 653 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Label Vie (+4%), Bank Of Africa (+3,74%), BMCI (+3,38%), Stokvis Nord Afrique (+3,03%) et HPS (+2,62%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Zellidja S.A (-2%), Réalisations mécaniques (-1,97%), Cartier Saada (-1,75%), Snep (-1,74%) et Salafin (-1,47%).