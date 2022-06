La Bourse de Casablanca clôture en rebond ce lundi

La Bourse de Casablanca a repris des couleurs ce lundi, l’indice de toutes les valeurs, Masi, progressant de 0,42% à 12.134,22 points (pts).

Au terme d’une séance dans le vert, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,56% à 980,86 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a pris 0,83% à 915,51 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est apprécié de 0,51% à 10.254,72 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, s’est bonifié de 0,6% à 11.328,71 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des « Loisirs et hôtels » s’est offert la plus forte hausse (+4,09%), profitant de la bonne orientation de sa valeur unique Risma.

La cote a été confortée également par les gains empochés par les indices des « Sociétés de portefeuilles-holdings » (+2,73%), de l' »Agroalimentaire/production » (+2,54%), de la participation et promotion immobilières (2,46%) et des télécommunications (+1,58%).

En revanche, l’indice des services aux collectivités a accusé la plus forte baisse (-3,01%), suivi de ceux des ingénieries et biens d’équipement industriels (-2,89%) et de l' »Électricité » (-1,87%).

Faible, le volume global des échanges s’est chiffré à 17,37 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Label Vie (4,52 MDH), BMCI (2,28 MDH) et Alliances (1,68 MDH). La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 635,48 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, Ennakl (+5,94% à 33,9 dirhams (DH)), BMCI (+5,83% à 508 MDH), Auto Hall (+4,57% à 84,7 DH), SMI (+4,48% à 1.515 DH) et Risma (+4,09% à 114,5 DH) ont réalisé les meilleures performances de la journée.

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été accusés par Stroc Industrie (-6% à 34,64 DH), Colorado (-5,98% à 54,53 DH), Ib Maroc.Com (-5,88% à 32 DH), Atlantasanad (-3,01% à 124,15 DH) et Afriquia Gaz (-2,57% à 4.628 DH).

AK