La Bourse de Casablanca clôture en petite baisse

La Bourse de Casablanca a fini en petite baisse jeudi, pénalisée notamment par la mauvaise tenue des secteurs « Loisirs et Hôtels », « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » et « Agroalimentaire/Production ».

A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,08% à 12.442,02 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a abandonné 0,14% à 1.019,83 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cédé 0,10% à 10.115,27 points, et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » est resté inchangé à 931,24 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 0,30% à 11.730,34 points et le FTSE Morocco All-Liquid a abandonné 0,05% à 10.619,44 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice des « Loisirs et Hôtels », représenté par Risma, a enregistré la forte baisse de la journée avec -3,7%.

Le secteur « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » (-2,89%) a fait les frais de la mauvaise performance de Delattre Levivier Maroc (-3,59%) et Stroc Industrie (-1,98%). L’indice « Agroalimentaire/Production » a perdu, quant à lui, 1,98%, plombé par Cosumar (-2,47%), Mutandis SCA (-2,18%) et Cartier Saada (-0,71%).

Parmi les baisses de la journée, figurent également les secteurs « Electricité », « Participation et Promotion immobilières » et « Mines ».

Du côté des gagnants, le secteur « Transport » s’est envolé de 2,60%, grâce à la bonne tenue de CTM (+2,72%).

L’indice de l' »Industrie pharmaceutique » a affiché un gain de 1,57%, celui de « Sylviculture et Papiers » de 1,12% et de « Télécommunications » de 0,58%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 161,37 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. Par valeurs, Douja Prom Addoha a drainé 19,75 MDH, Managem 17,25 MDH, Wafa Assurance 16,44 MDH et Sonasid 15,53 MDH.

La capitalisation boursière a atteint les 639,35 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Res Dar Saada (-3,94%), Risma (-3,70%), Delattre Levivier Maroc (-3,59%), Cosumar (-2,47%) et Mutandis SCA (-2,18%).

Quant aux plus fortes hausses, elles ont été réalisées par Auto Hall (3,73%), Eqdom (3,57%), Sonasid (2,87%), M2M Group (2,86%) et Involys (2,84%).

LE