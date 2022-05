La Bourse de Casablanca clôture en nette baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé in extremis dans le rouge ce mardi, après avoir progressé pendant la quasi-totalité de la séance, l’indice de toutes les valeurs, le Masi, cédant 1,14% à 12.421,6 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est déprécié de 1,24% à 1.002,06 pts et le Casablanca ESG 10 a lâché 1,23% à 931,88 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid a diminué de 1,32% à 10.455,6 pts et le FTSE CSE Morocco 15 de 1,13% à 11.535 pts. Sur le plan sectoriel, l’indice de l’électricité a accusé la baisse la plus forte (-5,02%), suivi des loisirs et hôtels (-4,76%) et de la société de financement et autres activités financières (-2,43%).

Contre-tendance, l’indice des distributeurs s’est offert la plus forte hausse (+0,89%), devant les ingénieries et biens d’équipement industriels (+0,42%) et le du transport (+0,35%).

Dans la foulée, le volume global des échanges a atteint 117,13 millions de dirhams (MDH). Ce volume est réalisé sur le marché Central (Actions) avec 96,75 MDH et sur le marché Central (Obligations) avec 20,37 MDH. En ce qui concerne les valeurs les plus actives, Lafargeholcim Mar a drainé 28,14 MDH, Itissalat Al-Maghrib 10,84 MDH et Attijariwafa Bank 8,85 MDH. De son côté, la capitalisation boursière a s’est élevée à près de 649,28 milliards de dirhams (MMDH). Sur le front des valeurs, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Taqa Morocco (-5,02% à 1.078 DH), Risma (-4,76% à 118 DH) et Jet Contractors (-4,76% à 193 DH), SMI (-3,8% à 1.770 DH) et Eqdom (-3,77% à 1.200 DH).

A l’opposé, es plus fortes hausses ont été réalisées par Label Vie (+1,05% à 4.800 DH), Delattre Levivier Maroc (+0,85% à 59,5 DH), CTM (+0,45% à 665 DH), Microdata (+0,09% à 572 DH), Balima (0% à 79,88 DH).