La Bourse de Casablanca clôture en légère hausse ce mercredi

La Bourse de Casablanca a clôturé, ce mercredi, en légère hausse, le MASI gagnant à peine 0,04%, à 11.833,22 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a enregistré, de son côté, un léger accroissement de 0,06%, à 956,82 pts, tandis que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a grimpé de 0,38%, à 885,5 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont progressé respectivement de 0,14%, à 10.980,49 pts et de 0,17%, à 9.989,14 pts.

Au titre de la journée, 10 valeurs ont clôturé en hausse contre 9 en baisse et 4 valeurs sont restées stables.

Sur le plan sectoriel, l’indice des loisirs et hôtels a enregistré la hausse la plus forte (+3,62%), suivi de l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels (+2,01%), et l’indice des sociétés de placement immobilier (+1,98%).

En revanche, l’indice de la chimie a accusé la plus forte baisse (-2,28%). À la baisse également, l’indice des boissons a flanché de 1,44%, suivi de l’indice de l’agroalimentaire/production (-1,22%).

Le volume global des échanges a porté sur 99,86 millions de dirhams (MDH), réalisés sur le marché Central (Actions). En ce qui concerne les valeurs les plus actives, Minière Touissit a apporté 22,96 MDH, Itissalat Al-Maghrib 22,51 MDH et Lafargeholcim Maroc 18,31 MDH. La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 615,04 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Delattre Levivier Maroc (+5,98% à 57,23 dirhams (DH)), Stokvis Nord Afrique (+4,19% à 13,19 DH), M2m Group (+3,99% à 699 DH), Risma (+3,62% à 114,5 DH) et Aradei Capital (+2,67% à 448,25 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses ont été affichées par Afric Industries Sa (-3,77% à 355 DH), Promopharm S.A. (-2,96% à 985 DH), Snep (-2,44% à 800 DH), Lesieur Cristal (-2,16% à 181 DH) et Stroc Industrie (-2,1% à 34,05 DH).

BR