La Bourse de Casablanca clôture en légère hausse ce lundi

La Bourse de Casablanca a clôturé en légère hausse ce lundi, son principal indice, MASI, gagnant 0,04% à 12.132,92 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,01% à 980,46 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a lâché 0,03% à 905,63 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a enregistré un léger accroissement de 0,07% à 11.215,92 pts, alors que le FTSE CSE Morocco All-Liquid s’est situé à 10.204,64 pts.

Au terme de cette journée, 9 titres ont été dans le vert contre 9 en baisse et 5 titres ont été stables. Le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels s’est offert la hausse la plus forte (+5,98%), devant les sociétés de portefeuilles-holdings (+1,28%) et l’agroalimentaire/production (+1,1%).

En revanche, l’indice de la sylviculture et papier a accusé la plus forte baisse (-3,32%), suivi par les services de transport (-1,37%) et les assurances (-1,3%).

Le volume global des échanges a porté sur 65,72 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché Central (Actions). Au volet des valeurs les plus actives, Totalenergies Marketing Maroc a drainé 45,37 MDH, Itissalat Al-Maghrib 3,55 MDH et Microdata 2,713 MDH.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a porté sur près de 629,68 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Delattre Levivier Maroc (+5,99% à 60,01 DH), Stroc Industrie (+5,97% à 39,21 DH), Lesieur Cristal (+4,48% à 233 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+2,86% à 1.620 DH) et Afric Industries Sa (+2,78% à 370 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Stokvis Nord Afrique (-5,88% à 12,8 DH), Sanlam Maroc (-4,17% à 1.217 DH), Med Paper (-3,32% à 32 DH), Atlantasanad (-3,03% à 128 DH) et Jet Contractors (-2,56% à 190 DH).

BR