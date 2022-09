La Bourse de Casablanca clôture en légère hausse ce jeudi

La Bourse de Casablanca a clôturé en légère hausse, ce jeudi, son indice principal, le MASI gagnant 0,16% à 12.250,74 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est renforcé de 0,18% à 986,91 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a progressé de 0,41% à 914,67 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid a enregistré un léger accroissement de 0,09% à 10.249,75 pts et le FTSE CSE Morocco 15 a grappillé 0,04% à 11.262,44 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des mines a signé la plus forte hausse de la journée (+3,90%), boosté par SMI (+5,34%), Managem (+4,61%) et Minière Touissit (+2,16%).

Le secteur des Boissons a pris, pour sa part, 3,1%, grâce à la bonne tenue de Société des boissons du Maroc (+3,96%), celui des Distributeurs a avancé de 2,14% et celui des ingénieries & biens d’équipement industriels de 1,95%.

Du côté des perdants, le secteur des sociétés de portefeuilles-Holdings a accusé le plus fort repli (-3,57%), suivi de ceux des loisirs et hôtels (-2,84%), de société de financement & autres activités financières (-1,41%) et de l’agroalimentaire/production (-1,39%).

Au terme de cette journée, le volume global des échanges s’est chiffré à 118,95 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Itissalat Al-Maghrib (26,56 MDH), Attijariwafa Bank (15,23 MDH) et Taqa Morocco (12,47 MDH).

La capitalisation boursière s’est élevée, quant à elle, à 635,53 milliards de dirhams.

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses ont été réalisées par Microdata (+6% à 548 dirhams (DH)), SMI (+5,34% à 1.578 DH), Managem (+4,61% à 2.247 DH), Société des boissons du Maroc (+3,96% à 2.651 DH) et Delattre Levivier Maroc (+3,88% à 72,2 DH).

En revanche, Colorado (-4,67% à 49 DH), Delta Holding (-3,61% à 27 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (-3,6% à 1.552 DH), Résidences Dar Saada (-2,97% à 23,87 DH) et Risma (-2,84% à 113,1 DH) ont accusé les plus fortes baisses.