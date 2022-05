La Bourse de Casablanca clôture en légère hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé en légère hausse ce mercredi, son principal indice, le MASI, prenant 0,06% à 13.143,89 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a cédé 0,10% à 1.063,50 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a perdu 0,07% à 988,03 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont respectivement reculé de 0,12% à 12.215,18 pts et de 0,04% à 11.074,36 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Chimie » (+2,63%) a affiché la meilleure performance de la journée, profitant particulièrement de la bonne tenue de sa valeur Snep (+2,79%). Les secteurs de la « Sylviculture et papier », de la « Participation et promotion immobilières » et des « Assurances » ont clôturé sur des gains respectifs de 2,40%, 0,79% et 0,76%.

En revanche, l’indice « Société de financement et autres activités financières » (-1,36%) a accusé le plus fort repli de la séance, suivi de ceux des « Services aux collectivités » (-0,64%) et des « Services de transport » (-0,36%).

Le volume global des échanges a totalisé 35,11 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché Central (Actions). La capitalisation boursière s’est établie, de son côté, à plus de 685,71 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par Auto Hall (+4,83% à 93,30 DH), Lesieur Cristal (+4,45% à 184,35 DH), CDM (+3,98% à 735 DH), Saham Assurance (+3,96% à 1.445 DH) et Snep (+2,79% à 887 DH).

À l’opposé, Eqdom (-3,77% à 1.200 DH), Jet Contractors (-1,97% à 199 DH), Stokvis Nord Afrique (-1,05% à 14,20 DH), Label Vie (-0,81% à 4.910 DH) et Immorente Invest (-0,69% à 108,25 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.