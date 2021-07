La Bourse de Casablanca clôture en léger repli

La Bourse de Casablanca a clôturé en légère baisse, lundi, pénalisée notamment par la mauvaise tenue des secteurs « Loisirs et Hôtels », « Services aux collectivités » et « Société de financement et autres activités financières ».

A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,09% à 12.155,36 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) est resté quasi-stable (-0,1%) à 991,01 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a baissé de 0,08% à 9.877,16 points, et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a lâché 0,34% à 910,5 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 0,07% à 11.478,42 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est replié de 0,11% à 10.353,68 points.

Au niveau sectoriel, 11 secteurs ont clôturé sur une bonne mine, contre 12 qui ont fini en baisse. Sous le poids de son unique titre Risma, l’indice de la « Loisirs et Hôtels » a accusé le plus fort repli de la journée avec -1,99%, suivi de celui des « Services aux collectivités » (-1,48%) et de l’indice « Société de financement et autres activités financières » (-1,25%).

Au niveau des Banques (-0,47%), Bank Of Africa a reculé de 1,19%, BCP a cédé 1,23% et CDM (-2%). Attijariwafa Bank a pris, quant à lui, 0,11%. Côté gagnants, l’indice « Industrie Pharmaceutique » a pris 3,23%, « Sociétés de portefeuilles-Holdings » a gagné 2,3% et « Équipements électroniques et électriques » s’est adjugé 2%. Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 18,9 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. La capitalisation boursière a atteint, quant à elle, les 625,95 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Salafin (-3,43%), Ib Maroc.com (-3,27%), SMI (-3,2%), Auto Hall (-2,41%) et Aradei Capital (-2,25%).

Quant aux plus fortes hausses, elles ont été réalisées par Fenie Brossette (4%), Ennakl (3,97%), Sothema (3,32%), Delta Holding (2,31%) et Nexans Maroc (2%).

