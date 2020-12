La Bourse de Casablanca clôture en léger rebond

La Bourse de Casablanca a clôturé en léger rebond jeudi, portée par la bonne tenue des secteurs des « Mines », « Ingénieries et biens d’équipement industriels » et « Equipements électroniques et électriques ».

Au terme des échanges, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,07% à 11.094,93 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 0,05% à 9.030,79 points.

Le nouvel indice Morocco Stock Index 20 (MSI20) qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, était quasi-stable (-0,02%) à 907,50 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 s’est adjugé 0,23% à 10.022,22 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a augmenté de 0,10% à 9.562,76 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris, quant à lui, 0,27% pour s’établir à 848,15 points.

Sur le plan sectoriel, 14 compartiments ont terminé en territoire positif, contre 7 en recul, tandis que 3 sont restés inchangés.

Du côté des gagnants, le secteur « Mines » a grimpé de 2,29%, soit la plus forte hausse de la journée, boosté par Managem (+3,98%) et Minière Touissit (1,22%). De même, le secteur des « Ingénieries et biens d’équipement industriels » a pris 1,99%, et celui de « Equipements électroniques et électriques » a gagné 1,96%.

Le secteur du « Sociétés de portefeuilles- Holdings » a accusé la plus forte baisse de la journée (-2,80%), affaibli par Delta Holding. A la baisse figure également le secteur des « Boissons » qui a abandonné 1,53%, pénalisé par la mauvaise performance de la Société des boissons du Maroc.

Le volume global des échanges de titres a enregistré 89,64 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 571,86 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Delattre Levivier Maroc (+4% à 36,18 DH), Managem (+3,98% à 1.098 DH), BMCI (+3,39% à 641 DH), Douja Prom Addoha (+2,77% à 6,68 DH) et Agma (+1,99% à 3.431 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delta Holding (-2,82% à 31 DH), Société des boissons du Maroc (-1,96% à 2.353 DH), Disway (-1,66% à 442 DH), Res Dar Saada (-0,97% à 26,42 DH) et Attijariwafa Bank (-0,69% à 415 DH).

M.S. (avec MAP)