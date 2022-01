La Bourse de Casablanca clôture en léger rebond

Après deux séances en baisse, la Bourse de Casablanca a terminé, ce mercredi, en léger rebond, l’indice de toutes les valeurs, Masi, prenant 0,11% à 13.722,28 points (pts).

Au terme des échanges, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé, pour sa part, de 0,09% à 1.113,47 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a clôturé, quant à lui, en petite baisse de 0,03% à 1.019,02 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a évolué à la hausse de 0,13% à 12.844,23 pts le FTSE CSE Morocco All-Liquid a enregistré une légère augmentation de 0,08% à 11.500,47 pts.

Sur le plan sectoriel, 11 indices des 23 ont terminé en hausse, contre 8 en hausse, tandis que les 4 restants n’ont affiché aucune variation. Porté par son unique titre Med Paper, le secteur sylviculture et papier a affiché la meilleure performance de la journée (+3,85%).

De même, l’indice des mines a progressé de 1,64%, grâce à la bonne tenue de Managem (+3,1%). Le groupe a, en effet, annoncé la signature d’un partenariat avec Glencore pour produire du cobalt à partir de matériaux de batteries recyclées au sein des unités hydrométallurgiques CTT de Managem à Guemassa (37 km de Marrakech).

A la hausse également, la chimie a avancé de 1,3%, l’électricité a pris 1,25% et le pétrole et Gaz 1,18%.

A l’inverse, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé le plus fort repli de la journée (-3,31%), plombé par Delattre Levivier Maroc (-6%) et Stroc Industrie (-0,88%).

Les secteur des distributeurs de l’industrie pharmaceutique et des banques ont terminé sur des pertes respectives de 0,86%, 0,59% et de 0,16%.

Au titre de cette journée, le volume global des échanges s’est établi à 88,58 millions de dirhams (MDH) dont 67,27 MDH réalisés sur le marché central (actions) et 20,67 MDH sur le marché de bloc (Obligations).

Avec un volume des échanges de 15,14 MDH, Label Vie a été l’instrument le plus actif de la séance, suivi de la SNEP avec 10,8 MDH, Aradei Capital avec 5,92 MDH et Itissalat Al-Maghrib avec 5,12 MDH.

De son côté, la capitalisation boursière a dépassé les 711,08 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Med Paper, Managem, Zellidja S. A, Alliances et Afriquia Gaz ont enregistré les plus fortes hausses, avec respectivement +3,85% à 27 dirhams (DH), +3,1% à 1.765 DH, +2,38% à 86 DH, +2,29% à 39,74 DH et +1,75% à 5.800 DH.

En revanche, Delattre Levivier Maroc (-6% à 95,6 DH) a accusé la plus forte baisse, suivie par Involys avec -1,58% à 124,95 DH, Label Vie avec -1,15% à 5.250 MDH, BMCI avec -0,9% à 662 DH et Stroc Industrie avec -0,88% à 56 DH.

