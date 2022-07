La Bourse de Casablanca clôture en hausse ce vendredi

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le vert vendredi, son principal indice, le MASI, gagnant 0,79% à 11.834,6 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,72% à 956,38 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a progressé de 0,72% à 884,94 pts. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont avancé respectivement de 0,6% à 10.999,48 pts et de 0,71% à 9.998,35 pts. Le secteur du pétrole et gaz a enregistré la plus forte hausse (+2,55%), devant le secteur de l’électricité (+2,22%) et le secteur des mines est monté (+1,31%).

A l’opposé, l’indice des loisirs et hôtels a accusé la baisse la plus forte (-2,61%), suivi de l’indice des sociétés de placement immobilier (-0,95%) et de l’indice de la participation et promotion immobilières (-0,84%).

Le volume global des échanges a porté sur 125,36 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central. Le volume du marché Central a porté sur 69,66 MDH, quand celui du marché de Bloc s’est établi à 55,69 MDH. Quant aux valeurs les plus actives, Sodep-Marsa Maroc a drainé 11,94 MDH, Managem 9,56 MDH et Lafargeholcim Maroc 7,31 MDH. Du côté de la capitalisation boursière, elle s’est établie à près de 614,22 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par Minière Touissit (+4,84% à 1.950 DH), Afriquia Gaz (+3,34% à 4.700 DH), Aluminium du Maroc (+3,31% à 1.590 DH), Timar (+3,16% à 163 DH) et Microdata (+2,61% à 550 DH).

En revanche, M2M Group (-3,99% à 778,9 DH), Immorente Invest (-3,74% à 103 DH), Jet Contractors (-2,7% à 175 DH), Risma (-2,61% à 112 DH) et Auto Hall (-2,49% à 77,5 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

S.L. (avec MAP)