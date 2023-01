La Bourse de Casablanca clôture en hausse ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a gardé un cap haussier, lundi à la clôture, le MASI ayant progressé de 0,91%, à 9.806,32 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,9%, à 782,33 pts, alors que le Casablanca ESG 10 s’est accaparé 0,94%, à 738,47 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont respectivement évolué à la hausse de 0,96%, à 8.940,63 pts et 1,05%, à 8.179,7 pts. Pour ce qui est des secteurs, l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings a enregistré la plus forte hausse (+5,56%), devant celui des télécommunications (+3,33%), et des assurances (+2,73%).

Le secteur de la chimie a accusé la baisse la plus forte (-5,85%), suivi de la sylviculture et papier (-3,46%), et des loisirs et hôtels (-3,32%). Le volume global des échanges a porté sur 49,9 millions de dirhams (MDH) réalisés entièrement sur le marché Central. Les valeurs les plus actives ont été Attijariwafa Bank, avec un flux transactionnel de 27,03 MDH, suivie de Sodep-Marsa Maroc (4,96 MDH) et de Bcp (3,69 MDH).

Quant à la capitalisation boursière, elle s’est établie à près de 514,54 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Wafa Assurance (+5,99% à 3.326 dirhams (DH)), Minière Touissit (+5,96% à 1.546 DH), Sanlam Maroc (+5,71% à 889 DH), Delta Holding (+5,63% à 21,4 DH) et Auto Hall (+4,67% à 65,94 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été accusées par Stokvis Nord Afrique (-6% à 12,38 DH), Snep (-5,98% à 507,7 DH), Stroc Industrie (-5,92% à 37,5 DH), Atlantasanad (-5,42% à 113,5 DH) et Colorado (-4,98% à 40,6 DH).

S.L