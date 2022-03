La Bourse de Casablanca clôture en hausse ce lundi 28 mars

La Bourse de Casablanca a clôturé en hausse ce lundi, le MASI gagnant 0,3% à 12.640,22 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,19% à 1.019,44 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a augmenté de 0,77%, à 951,13 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid se sont stabilisés à 11.624,49 pts et 10.591,14 pts, respectivement.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier s’est offert la plus forte hausse (+3,86%), suivi de l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings (+3,42%), et de l’indice de la participation et promotion immobilières (+3,32%).

L’indice du transport a accusé la baisse la plus forte (-5,64%), suivi de l’indice de la société de financement et autres activités financières (-1,8%) et de l’indice des services de transport (-1,14%).

Le volume global des échanges a porté sur 70,76 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions). Par valeurs, Managem a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 17,2 MDH, devant Attijariwafa Bank (10,93 MDH) et la Société des boissons du Maroc (8,54 MDH). La capitalisation boursière a porté, quant à elle, sur près de 659,42 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Alliances (+6% à 58,49 DH), Cartier Saada (+5,99% à 29,89 DH), Afric Industries Sa (+5,71% à 388 DH), Auto Hall (+4,43% à 93,99 DH) et Auto Nejma (+3,98% à 1.934 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par Involys (-5,99% à 104,35 DH), Ctm (-5,86% à 627 DH), Saham Assurance (-3,93% à 1.392 DH), Maroc Leasing (-3,9% à 370,1 DH) et Eqdom (-3,7% à 1.355 DH).