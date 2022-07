La Bourse de Casablanca clôture en hausse ce jeudi

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges en hausse ce jeudi, son indice phare, le Masi, ayant rebondi de 0,51%, à 11.834,67 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,53%, à 955,74 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a gagné 0,32%, à 882,93 pts. Le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid se sont renforcés de 0,46%, respectivement à 10.957,65 pts et 9.973,48 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de l’agroalimentaire/production s’est offert la hausse la plus forte (+1,95%), notamment grâce à la bonne tenue de Cosumar (+2,38%) et de Mutandis Sca (+2,52%), suivi de l’indice de la participation et promotion immobilières (+1,05%). À la hausse également, l’indice bancaire s’est renforcé de +0,91%.

A la baisse, l’indice de la sylviculture et papier a perdu 3,96%, suivi de de l’indice des loisirs et hôtels qui s’est replié de 0,91% et de l’indice des matériels, logiciels et services informatiques (-0,66%).

Le volume global des échanges a porté sur plus de 11,664 millions de dirhams (MDH) réalisés entièrement sur le marché Central avec plus de 11,663 réalisés sur le marché des actions et 93,17 DH sur le marché des droits.

Par valeurs, Bcp a occupé la première place des instruments les plus actifs avec plus de 3,38 MDH, suivi de plus de 3,34 MDH pour Itissalat Al-Maghrib et plus de 1,40 MDH pour Disty technologies. La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 614,87 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, Bmci (+3,98% à 478,3 dirhams (DH)), Salafin (+2,74% à 642 DH), Mutandis Sca (+2,52% à 213,95 DH), Cosumar (+2,38% à 215 DH) et Douja Prom Addoha (+1,88% à 7,59 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’inverse, Cartier Saada (-6% à 24,92 DH), Smi (-4,73% à 1.310 DH), Med Paper (-3,96% à 22,81 DH), Maroc Leasing (-3,77% à 380,1 DH) et Fenie Brossette (-3,76% à 108,75 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.