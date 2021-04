La Bourse de Casablanca clôture en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de jeudi en hausse, grâce à la bonne orientation, notamment, des indices sectoriels « Distributeurs », « Industrie pharmaceutique » et « Agroalimentaire ».

A la cloche finale, l’indice principal de la cote casablancaise, Masi, s’est hissé de 0,27% à 11.714,26 points et le MSI20 a cumulé 956,03 points (+0,29%). Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a avancé de 0,27% à 9.522,67 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,46% à 10.766,46 points et le FTSE Morocco All-Liquid 0,19% à 10.019,20 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a progressé, pour sa part, de 0,25% à 896,56 points.

Au terme de cette séance, 10 secteurs ont clôturé dans le vert, contre 6 en baisse, tandis que 8 secteurs n’ont affiché aucune tendance. L’indice « Distributeurs » (+2,49%) a fini en tête du classement, la progression de Label Vie (+3,28%), ayant compensé les pertes essuyées par Ennakl (-0,88%) et Autohall (-0,33%).

Tiré par l’action Sothema (+1,41%), « Industrie pharmaceutique » rejoint les secteurs gagnants avec une hausse de 1,30%, suivi de près par l’indice « Agroalimentaire/Production » (+1,27%).

L’indice des « Banques » a grappillé 0,1%, suite à la bonne tenue de la BMCI (+2,01%), CIH (0,38%), BCP (+0,08) et Bank Of Africa (0,03%).

A la baisse, « Loisirs et Hôtels » (-2,79%) a accusé le plus fort repli sectoriel, alors que les secteurs « Chimie » et « Mines » ont limité leurs pertes à -0,98% et -0,34%, respectivement.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 91 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Ciments du Maroc (31,66 MDH), Cosumar (15,97 MDH), Label Vie (9,32 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (7,31 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 606,57 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Label Vie (3,28% à 3.398 DH), BMCI (2,01% à 709 DH), AGMA (1,98% à 4.181 DH), Jet Contractors (1,62% à 219,50 DH) et Cosumar (1,55% à 249 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Risma (-2,79% à 101 DH), SMI (-1,78% à 2.100DH), Afric Industries (-1,53% à 295,40 DH), SNEP (-1,04% à 572 DH) et Ennakl (-0,88% à 28,20 DH).