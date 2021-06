La Bourse de Casablanca clôture en grise mine

La Bourse de Casablanca a bouclé mardi ses échanges en grise mine, pénalisée, notamment, par la mauvaise tenue des secteurs « Services de Transport » et « Pétrole et Gaz ».

A l’issue d’une séance dans le rouge, l’indice principal de la cote casablancaise, Masi, a clôturé sur une perte de 0,46% à 12.412,04 points. Le MSI20 s’est replié de 0,43% à 1.015,68 points et le Madex de 0,47% à 10.093,02 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a perdu 0,46% à 930,88 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a reculé de 0,69% à 11.662,21 points, et le FTSE Morocco All-Liquid de 0,41% à 10.590,18 points.

Au terme de cette journée, seulement 6 secteurs ont pu finir en territoire positif, contre 12 dans le rouge, tandis que 6 indices n’ont affiché aucune variation.

L’indice sectoriel « Services de transport » (-2,58%) a accusé le plus fort repli de cette séance, sous le coup du recul de sa valeur unique Sodep-Marsa Maroc.

En outre, « Total Maroc » (-3,31%) et Afriquia Gaz (-1,95%) ont entrainé dans leur sillage l’indice « Pétrole et Gaz » (-2,53%). Le secteur « Sylviculture et Papier » a trouvé, également, le même sort avec une baisse de l’ordre de 2,44%.

La tendance baissière de cette séance a été, toutefois, atténuée par les performances des secteurs « Participation et Promotion Immobilières » (+2,43%), « Loisirs et Hôtels » (+1,65%) et Transport (+0,30%).

Le volume global des échanges de titres s’est établi à 195,45 millions de dirhams (MDH), alors que la capitalisation boursière s’est élevée à 638,02 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Alliances (3,99%), Auto Hall (3,44%), Res Dar Saada (3,17%), Lesieur Cristal (1,96%) et Douja Prom Addoha (1,85%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Total Maroc (-3,31%), Sodep-Marsa Maroc (-2,58%), Med Paper (-2,44%), HPS (-2,27%) et Stokvis Nord Afrique (-2,23%).

AK