La Bourse de Casablanca clôture en forte baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé en forte baisse, ce mardi, l’indice de toutes les valeurs, MASI, cédant 1,81% à 12.264,61 points (pts).

Au terme d’une séance dans le rouge, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 2,14% à 987,74 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a baissé de 1,75%, à 925,02 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid a trébuché de 1,98% à 10.345,19 pts et le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 2,19% à 11.378,6 pts.

Sur le front des valeurs, le secteur des loisirs et hôtels a accusé la plus forte baisse de la séance (-5,96%), plombé par son unique titre Risma. L’indice de participation et promotion immobilières a perdu 5,63%, affaibli par le repli de Alliances (-5,99%), Douja Prom Addoha (-5,89%) et Res Dar Saada (-3,7%).

Parmi les baisses de la journée figurent également les secteurs Sylviculture et papier (-5,03%), Agroalimentaire/production (-4,4%), Chimie (-4,26%) et Banques (-2,34%).

A l’inverse, seulement 3 secteurs ont échappé au mouvement baissier. Il s’agit des assurances (+0,87%), mines (+0,68%) et matériels, logiciels et services informatiques (+0,23%).

Au titre de cette journée, le volume global des échanges s’est élevé à 143,51 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions portant sur Minière Touissit (20,36 MDH), Taqa Morocco (19,32 MDH) et Ciments du Maroc (16,81 MDH). La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 643,09 milliards de dirhams.

Sur le plan individuel, Alliances (-5,99% à 63,89 dirhams (DH)), Cosumar (-5,99% à 214,35 DH), Risma (-5,96% à 107,3 DH), Douja Prom Addoha (-5,89% à 7,67 DH) et Salafin (-5,85% à 612 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

À l’inverse, Colorado, Ennakl, Fenie Brossette, Wafa Assurance et Stokvis Nord Afrique ont affiché les plus fortes hausses, avec respectivement +5,99% à 54,34 DH, +4,39% à 34 DH, +4% à 121 DH, +2,59% à 4.360 DH et +1,94% à 14,19 DH.