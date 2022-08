La Bourse de Casablanca clôture en bonne mine ce mardi

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges en bonne mine, ce mardi, le MASI ayant évolué à la hausse de 0,33%, à 11.985,35 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,36%, à 970,93 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est renforcé de 0,53%, à 896,31 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ont respectivement pris 0,31%, à 10.112,61 pts et 0,36%, à 11.112,49 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier a enregistré la plus forte hausse (+5,97%) devant l’indice des loisirs et hôtels (+3,3%) et l’indice bancaire (+0,91%).

L’indice des services aux collectivités a accusé la baisse la plus forte (-2,91%), suivi de l’indice des sociétés de placement immobilier (-1,91%) et de l’indice de la société de financement et autres activités financières (-1,04%).

Le volume global des échanges a porté sur 23,8 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central. Au volet des valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a drainé 12,3 MDH, Bcp 1,95 MDH et Itissalat Al-Maghrib 1,76 MDH.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a porté sur près de 622,64 milliards de dirhams. Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été réalisées par Med Paper (+5,97% à 24,87 DH), Cdm (+3,93% à 634 DH), Cih (+3,63% à 314 DH), Risma (+3,3% à 118,8 DH) et Colorado (+2,93% à 47,35 DH).

À l’inverse, Salafin (-3,28% à 620 DH), Lydec (-2,91% à 250,5 DH), Aradei Capital (-2,55% à 437 DH), Stroc Industrie (-2,1% à 34,05 DH) et Jet Contractors (-1,76% à 195,2 DH) ont accusé les plus fortes baisses.