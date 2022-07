La Bourse de Casablanca clôture en bonne mine ce lundi

La Bourse de Casablanca a clôturé en bonne mine, ce lundi, l’indice de toutes les valeurs, Masi, ayant gagné 0,31% à 11.868,3 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé, quant à lui, de 0,37% à 959,97 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a avancé de 0,34% à 887,96 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, a évolué à la hausse de 0,46% à 11.049,64 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est renforcé de 0,48% à 10.046,48 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des loisirs et hôtels, représenté par Risma, a affiché la meilleure performance de la journée (+3,57%), devant celui des télécommunications (+2,07%), d’Electricité (+1,6%) et de participation et promotion immobilières (+1,52%).

En revanche, le secteur du pétrole et gaz a accusé le plus fort repli (-1,37%), suivi par la chimie (-1,31%), les banques (-0,47%) et l’agroalimentaire/production (-0,15%).

Au titre de cette journée, le volume global des échanges s’est établi à 40,09 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions).

Itissalat Al-Maghrib a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 10,94 MDH, suivi de 5,54 MDH pour Afriquia Gaz et 4,52 MDH pour Sanlam Maroc.

La capitalisation boursière s’est établie, de son côté, à près de 616,78 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été réalisées par TGCC (+3,89% à 135 dirhams (DH)), Risma (+3,57% à 116 DH), Agma (+2,97% à 5.200 DH), Immorente Invest (+2,91% à 106 DH) et Itissalat Al-Maghrib (+2,07% à 123 DH).

En revanche, Fenie Brossette (-3,25% à 113,15 DH), SMI (-2,17% à 1.399 DH) et Afriquia Gaz (-2,13% à 4.600 DH), Sanlam Maroc (-1,48% à 1.330 DH) et SNEP (-1,4% à 775 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

