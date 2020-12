La Bourse de Casablanca clôture en bonne mine

Malgré un démarrage dans le rouge, la Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges, lundi, en hausse, le Masi, dépassant la barre des 11.000 points à la faveur notamment de la bonne tenue des « Distributeurs », des « Assurances » et des « Banques ».

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action a pris 0,3% à 11.011,15 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a gagné 0,31% à 8.964,08 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est apprécié de 0,58% à 9.943,49 points et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 0,28% à 9.492,3 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » est resté, quant à lui, stable (+0,01%) à 841,86 points.

Du côté des valeurs, 5 secteurs des 24 de la cote ont terminé dans le rouge, contre 15 en hausse, tandis que 4 ont demeuré inchangé.

L’indice des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » a accusé la plus forte baisse de la journée (-3,76%), suivi de celui des « Mines » (-1,39%), des « Télécommunications » (-0,24%), des « Sociétés de Portefeuilles-Holdings » (-0,08%) et de « l’Agroalimentaire/Production » (-0,07%).

A la hausse, le secteur des « Distributeurs » s’est envolé de 2,71%, boosté par Label Vie (+3,23%), Auto Hall (+1,07%) et Fenie Brossette (+0,48%).

L’indice des « Sociétés de placement immobilier » a affiché un gain de 2,28%, grâce à la bonne tenue de Immorente Invest. De même, le secteur des « Assurances » s’est apprécié de 2,16%, la hausse de Wafa Assurances (+3,91%) ayant compensé la baisse de AtlantaSanad (-0,85%).

Au volet bancaire (+0,32%), BMCI a gagné 1,96%, Attijariwafa Bank a avancé de 0,5%, Bank Of Africa a grappillé 0,03% et CDM 0,02%.

Relativement faible, le volume global des échanges de titres s’est établi à 48,64 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Aux valeurs, Label Vie a drainé 16,17 MDH, soit 33,2% des transactions. Derrière, HPS a canalisé 23%, l’équivalent de 11,19 MDH, et Wafa Assurances 15,3% (7,44 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 567,42 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Eqdom (+3,98% à 1.123 DH), Wafa Assurance (+3,91% à 3.690 DH), Label Vie (3,23% à 3.200 DH), Douja Prom Addoha (+3,16% à 6,2 DH) et Immorente Invest (+2,4% à 94,46 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (-3,97% à 21,07 DH), Delattre Levivier Maroc (-3,54% à 32,18 DH), Lesieur Cristal (-2,99% à 157,15 DH), Managem (-2,55% à 1.070 DH) et Zellidja S.A (-2% à 74,61 DH).

M.S. (avec MAP)