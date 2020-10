La Bourse de Casablanca clôture en bonne mine

La Bourse de Casablanca a fini en territoire positif vendredi, grâce notamment à la bonne tenue des secteurs « Bâtiment et matériaux de construction » et « Société de financement et autres activités financières ».

Au terme des échanges, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est hissé de 0,73% à 10.086,09 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 0,75% à 8.198,26 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est établi à 9.108,98 points, en progression de 0,33% et le FTSE Morocco All-Liquid s’est bonifié de 0,82% à 8.691,59 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est, quant à lui, apprécié de 0,92% à 763,18 points.

Sur le plan sectoriel, « Bâtiment et matériaux de construction » (+3,48%) a clôturé en tête des gagnants, porté par la bonne performance des titres LaFargeHolcim Maroc (+3,76%) et Ciments du Maroc (+3,55%).

La cote doit également sa bonne tenue aux secteurs « Société de financement et autres activités financières » et « Sylviculture et papier » qui ont augmenté de 1,27% et 1,06% respectivement.

En revanche, le compartiment « Ingénieries et biens d’équipement industriels » a perdu 3,79%, plus forte baisse de la journée, suivi de « Sociétés de placement immobilier » (-2,64%).

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a avoisiné 1,6 milliard de dirhams (MMDH), porté majoritairement par le volume des apports.

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à 522,57 MMDH, dominée par Itissalat Al-Maghrib (120,69 MMDH), Attijariwafa Bank (74,81 MMDH) et BCP (47,12 MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Eqdom (+3,93% à 1.031 DH), LaFargeHolcim Maroc (+3,76% à 1.379 DH), IB Maroc.com (+3,70% à 28 DH), Ciments du Maroc (+3,55% à 1.460 DH) et Fenie Brossette (+1,99% à 40,52 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-3,97% à 19,60 DH), Res Dar Saada (-3,96% à 24 DH), Stroc Industrie (-3,62% à 12,50 DH), Immorente Invest (-2,77% à 89,44 DH) et Alliances (-2,66% à 31,10 DH).