La Bourse de Casablanca clôture en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé mardi en baisse, plombée notamment par la mauvaise tenue des secteurs « Participation et promotion immobilières » et « Sylviculture et papier ».

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action a cédé 0,28% à 10.960,59 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a perdu 0,29% à 8.923,92 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 0,39% à 9.863,49 points et le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 0,32% à 9.442,05 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a abandonné, quant à lui, 0,26% à 839,40 points.

Ce trend baissier trouve son origine essentiellement dans les compartiments « Participation et promotion immobilières », « Sylviculture et papier » et « Electricité » qui ont terminé sur des pertes respectives de 3,94%, 2,04% et 1,98%.

A la hausse, le secteur du « Transport » s’est adjugé 3,69%, tiré par la performance de CTM (+3,96%), alors que ceux des « Mines » et de « l’Industrie pharmaceutique » ont gagné 2,40% et 1,68%.

Le volume global des échanges de titres s’est élevé à plus de 45,42 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 565,01 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus forts replis ont été accusés par Delattre Levivier Maroc (-3,98% à 37,68 DH), Alliances (-3,97% à 35,04 DH) et Douja Prom Addoha (-3,97% également à 6,05 DH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par CTM (+3,96% à 709 DH), Managem (+3,94% à 1054 DH) et SMI (+3,89% à 1870 DH).

