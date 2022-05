La Bourse de Casablanca clôture en baisse ce mercredi

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse ce mercredi, son indice de référence, le MASI, perdant 0,29% à 12.679,96 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,43% à 1.022,35 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a baissé de 0,12% à 951,87 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a reculé de 0,34% à 10.678,64 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a régressé de 0,36% à 11.783,71 pts.

Sur le plan sectoriel, le secteur de la « Chimie » a accusé la plus forte baisse (-2,62%), suivi de ceux de « Electricité » (-1,74%) et des « Bâtiment et matériaux de construction » (-1,41%).

En revanche, l’indice des « Sociétés de placement immobilier » a enregistré la hausse la plus forte (+1,40%), devant « Sociétés de financement et autres activités financières » (+1,38%) et l’indice des « Boissons » (+1,15%).

Le volume global des échanges a porté sur plus de 82,96 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché Central. En ce qui concerne les valeurs les plus actives, Aradei Capital a drainé 19,98 MDH, Sodep-Marsa Maroc 18,96 MDH et LaFargeHolcim Maroc 6,26 MDH.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 662,21 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, Eqdom (+3,92% à 1.247 DH), IB Maroc.com (+2,73% à 32 DH), Minière Touissit (+2,72% à 2.112 DH), AtlantaSanad (+2,33% à 138,45 DH) et Alliances (+2,16% à 69,98 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, Promopharm S.A (-3,97% à 1.017 DH), SNEP (-2,78% à 835,10 DH), Colorado (-2,65% à 64,25 DH), Ciments du Maroc (-2,62% à 1.750 DH) et Taqa Morocco (-1,74% à 1.071 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

