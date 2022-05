La Bourse de Casablanca clôture en baisse ce lundi

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse ce lundi, son indice de référence, le MASI, perdant 0,49% à 12.564,55 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,48% à 1.014,61 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a baissé de 0,27% à 943,53 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a reculé de 0,38% à 10.595,62 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a régressé de 0,62% à 11.666,74 pts.

Sur le plan sectoriel, le secteur d' »ingénierie et biens d’équipements industriels » a accusé la plus forte baisse (-2,45%), suivi de ceux de l' »Agroalimentaire » (-2,16%) et des « Bâtiment et matériaux de construction » (-1,41%).

En revanche, l’indice des « Sociétés de placement immobilier » a enregistré la hausse la plus forte (+1,40%), devant « Sociétés de financement et autres activités financières » (+1,38%).

Le volume global des échanges a porté sur plus de 20,55 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché Central. En ce qui concerne les valeurs les plus actives, Attijari Wafa Bank a drainé 3,22 MDH, Minière Touissit 2,69 MDH et BCP 1,8 MDH.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 657,23 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, Atlanta Sanad (+3,37% à 134,90 DH), Delta Holding (+2,90 à 29,84% DH), Ennakl (+2,62% à 34,5 DH), Réalisations mécaniques (+2,27% à 135 DH) et Immorente Invest (+2,03% à 110,7 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, Microdata (-3,45% à 571,6 DH), CIH (-3,03% à 320 DH), Cosumar (-3,03% à 230,15 DH), Douja Prom Addoha (-2,85% à 7,51 DH) et Afriquia Gaz (-2,73% à 4.815 DH) ont accusé les plus fortes baisses.