La Bourse de Casablanca clôture dans le vert ce vendredi

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le vert, ce vendredi, le Masi gagnant 0,72%, à 11.947,29 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,91%, à 968,8 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a grimpé de 0,31%, à 894,53 pts.

Sur le volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont avancé de 0,79% chacun, à respectivement 11.100,42 pts et 10.090,27 pts.

Sur le plan sectoriel, le secteur du transport s’est offert la hausse la plus forte (+5,58%), particulièrement grâce à la bonne tenue de Ctm (+5,86%), suivi du secteur de société de financement et autres activités financières (+4,18%), et du secteur de l’électricité (+3,91%).

A la baisse, le secteur de la chimie a accusé le plus fort repli (-1,75%), notamment à cause de la mauvaise performance de Snep (-1,88%), suivi du secteur des loisirs (-0,88%) et du secteur des services aux collectivités (-0,39%).

Le volume global des échanges a porté sur plus de 44,62 millions de dirhams (MDH). Le volume du marché Central a porté sur plus de 44,11 MDH, tandis que celui des transferts a porté sur plus de 508.231 DH. Du côté des valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a apporté plus de 10,84 MDH, Itissalat Al-Maghrib plus de 5,21 MDH et Minière Touissit plus de 4,60 MDH.

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 620,97 milliards de dirhams (MMDH). Du côté des valeurs, Fenie Brossette (5,94% / 130,2 DH), Salafin (5,92% / 680 DH), Ctm (5,86% / 688 DH), Stokvis Nord Afrique (5,54% / 13,14 DH) et Eqdom (5,41% / 1.170 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

A l’inverse, Dari Couspate (-3,71% / 4.675 DH), Cdm (-3,48% / 610 DH), Smi (-2,73% / 1.390 DH), Snep (-1,88% / 785 DH) et CIH (-1,28% / 308 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

