La Bourse de Casablanca clôture dans le vert ce vendredi

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le vert ce vendredi, son principal indice, le MASI, gagnant 0,57% à 12.014,91 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,76% à 967,76 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a avancé de 0,8% à 905,19 pts.

Côté international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont pris respectivement 0,16% à 11.141,71 pts et 0,35% à 10.098,85 pts.

Le secteur de l’électricité s’est offert la plus forte hausse (+5,98%), devant le secteur de l’agroalimentaire/production (+2,74%) et le secteur bancaire (+1,83%).

En revanche, l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings a accusé la baisse la plus forte (-5,47%), suivi des matériels, logiciels et services informatiques (-4,76%) et des mines (-3,73%).

Le volume global des échanges a porté sur 191,65 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central (Actions).

Au volet des valeurs les plus actives, Lafargeholcim Maroc a drainé 32,63 MDH, TotalEnergie Marketing Maroc 26,17 MDH et Itissalat Al-Maghrib 25,04 MDH.

Du côté de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 630,2 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par Taqa Morocco (+5,98% à 1.081 DH), Lesieur Cristal (+4,82% à 185 DH), Promopharm S.A. (+3,99% à 1.017 DH), Cosumar (+3,66% à 212,5 DH) et Auto Hall (+3,54% à 82 DH).

Minière Touissit (-5,95% à 1.928 DH), SMI (-5,93% à 1.411 DH), Atlantasanad (-5,88% à 112 DH), HPS (-5,61% à 5.380 DH) et Delta Holding (-5,55% à 28,1 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.