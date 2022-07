La Bourse de Casablanca clôture dans le vert ce mercredi

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le vert mercredi, son indice de référence, le MASI, prenant 0,44% à 11.793,13 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, ont augmenté respectivement de 0,47% à 954,48 pts et de 0,04% à 883,87 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid a pris 0,46% à 9.977,21 pts et le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,51% à 10.996,52 pts.

