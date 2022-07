La Bourse de Casablanca clôture dans le vert ce mardi

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le vert ce mardi, son indice de référence, le MASI, prenant 0,25% à 11.740,99 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, ont grimpé de respectivement 0,39% à 950 pts et 0,35% à 883,54 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a pris 0,23% à 9.931,14 pts, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse, classées par capitalisation boursière, a progressé de 0,38% à 10.940,58 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la « Chimie » a enregistré la plus forte hausse (+5,56%), devant l’indice de la « Sylviculture et papier » (+2,52%) et l’indice des « Services de transport » (+1,96%).

L’indice des « Sociétés de placement immobilier » a accusé la baisse la plus forte (-2,69%), suivi de l’indice des « Sociétés de portefeuilles-holdings » (-2,56%) et de l’indice des « Mines » (-0,51%).

Le volume global des échanges a porté sur 98,6 millions de dirhams (MDH) réalisés entièrement sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions portant sur BCP (55,41 MDH), Attijariwafa Bank (10,43 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (9,17 MDH).

Quant à la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée à près de 610,5 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le terrain des valeurs, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Sonasid (+6% à 710,4 DH), Snep (+5,99% à 773,7 DH), Microdata (+4,48% à 536 DH), Auto Hall (+3,25% à 79,5 DH) et Med Paper (+2,52% à 24,38 DH).

À l’inverse, Colorado (-5,04% à 46,91 DH), Jet Contractors (-4,40% à 174 DH), Aradei Capital (-3,14% à 431 DH), Delta Holding (-2,59% à 28,25 DH) et SMI (-2,58% à 1.398 DH) ont affiché les plus fortes baisses.