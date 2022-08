La Bourse de Casablanca clôture dans le vert ce lundi

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le vert, ce lundi, le MASI gagnant 0,3%, à 11.854,28 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a évolué à la hausse de 0,48%, à 959,22 pts, tandis que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est quasi stabilisé (-0,1%) à 881,26 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a cédé 0,05%, à 9.961,59 pts le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a reculé de 0,28%, à 10.936,17 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la chimie a enregistré la hausse la plus forte (+5,57%), devant l’indice de l’électricité (+5,36%) et l’indice des loisirs et hôtels (+1,79%).

L’indice de la sylviculture et papier a accusé la plus forte baisse (-2,54%), suivi de l’indice des services aux collectivités (-0,39%) et de l’indice bancaire (-0,36%).

Le volume global des échanges a porté sur 44,62 millions de dirhams (MDH), réalisés sur le marché Central. Par valeurs, Itissalat Al-Maghrib a apporté 18,54 MDH, Attijariwafa Bank 10,51 MDH et Taqa Morocco 5,97 MDH.

En ce qui concerne la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée à près de 615,94 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Snep (+5,97% à 817 DH), Taqa Morocco (+5,36% à 1.159 DH), Smi (+4,5% à 1.369 DH), Sonasid (+3,17% à 732,5 DH) et Aradei Capital (+2,77% à 448,3 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par Aluminium du Maroc (-5% à 1.520 DH), Immorente Invest (-4,08% à 103,5 DH), M2m Group (-3,97% à 672,2 DH), Unimer (-3,81% à 149 DH) et Bmci (-2,95% à 460 DH).