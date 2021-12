La Bourse de Casablanca clôture dans le vert

La Bourse de Casablanca a terminé dans le vert ce jeudi, son principal indice, Masi, progressant de 0,35% à 13.277,70 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a augmenté de 0,24% à 1.082,10 pts et le Madex a avancé de 0,29% à 10.748,69 pts.

le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables s’est, quant à lui, renforcé de 0,28%, à 993,54 pts

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a progressé de 0,28%, à 11.227,29 pts, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a grimpé de 0,34%, à 12.489,27 pts.

Le secteur du pétrole et gaz s’est offert la plus forte hausse (+2,51 %), notamment suite à la bonne tenue d’Afriquia Gaz (+2,94%), suivi du secteur de la participation et promotion immobilières (+1,64 %).

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier a accusé la baisse la plus forte (-1,61%), particulièrement à cause de la mauvaise performance de Med Paper (-1,61%).

À la baisse également, l’indice pharmaceutique s’est replié de -0,18%, particulièrement à cause de la mauvaise tenue de Sothema (-0,2%).

Le volume global des échanges a porté sur 95,26 millions de dirhams (MDH), réalisée entièrement sur le marché Central. La capitalisation boursière a porté, de son côté, sur près de 683,9 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par Ib Maroc.Com (+4,31% à 33,39 dirhams (DH)), Immorente Invest (+3,09% à 101,9 DH), Afriquia Gaz (+2,94% à 5.250 DH), Stokvis Nord Afrique (+2,73% à 18,8 DH) et SMI (+2,61% à 1.570 DH).

À l’opposé, Zellidja S.A, Balima, Cartier Saada et Ennakl ont réalisé les plus fortes baisses, avec respectivement -3,99% à 87,85 DH, -3,95% à 109,5 DH, -3,16% à 30,02 DH et -2,47% à 35,1 DH. Ils ont été suivis par Med Paper (-1,61% à 30,5 DH).

