La Bourse de Casablanca clôture dans le vert

La Bourse de Casablanca a terminé ce lundi en hausse, profitant notamment de la performance des secteurs « Loisirs et Hôtels », « Sylviculture et Papier » et « Participation et promotion immobilières ».

Au terme d’une journée d’échanges dans le vert, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé de 0,83% à 12.565,73 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) de 0,95% à 1.032,1 points.

Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est apprécié de 0,88% à 10.223,09 points, et l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris 1,15% à 941,32 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,98% à 11.927,59 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,87% à 10.726,47 points.

Du côté des valeurs, 8 indices sectoriels ont terminé dans le rouge, contre 14 en hausse, tandis que les secteurs « Équipements électroniques et électriques » et « Boissons » n’ont affiché aucune variation.

Le secteur « Loisirs et Hôtels » a enregistré la meilleure performance de la journée (+3,99%), à la faveur de la bonne tenue de son unique titre Risma.

L’indice « Sylviculture et papier » a clôturé, quant à lui, sur une hausse de 3,96%, porté par Med Paper (+3,96%).

A la hausse également, le secteur « Participation et promotion immobilières » (+3,94%) a profité de l’envolée de Alliances (+3,99%), Res Dar Saada (+3,98%), et Douja Prom Addoha (+3,92%).

Du côté des perdants, le secteur « Sociétés de portefeuilles-Holdings » a cédé 1,9% suivi de celui de l' »Industrie Pharmaceutique » (-1,73%) et celui des « Mines » (-0,5%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 187,12 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché central, tandis que la capitalisation boursière a dépassé les 644,28 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (4%), Alliances (3,99%), Fenie Brossette (3,99%), Risma (3,99%) et Res Dar Saada (3,98%).

Quant aux plus fortes baisses, elles ont été accusées par Minière Touissit (-2,87%), Auto Hall (-1,99%), M2M Group (-1,98%), Sothema (-1,98%) et Saham Assurance (-1,95%).