La Bourse de Casablanca clôture dans le vert

La Bourse de Casablanca a terminé dans le vert, mercredi, profitant de la bonne tenue des secteurs « Sociétés de portefeuilles-Holdings » et « Services de Transport ». A la cloche finale, l’indice principal de la cote casablancaise, Masi, a progressé de 0,37% à 11.954,3 points, et le MSI20 a pris 0,38% à 975,66 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a avancé de 0,38% à 9.722,18 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 s’est hissé de 0,46% à 11.026,46 points, et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,3% à 10.207,2 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est bonifié, pour sa part, de 0,49% à 908,9 points.

Aux valeurs, l’indice sectoriel « Sociétés de portefeuilles-Holdings » a progressé de 3,93%, meilleure performance sectorielle de la journée, grâce à l’envolée de Delta Holding (+3,95%) et Zellidja S.A (+1,25%). Porté par son unique titre Sodep-Marsa Maroc, le secteur « Services de Transport » a pris 1,78%, suivi de l’indice « Agroalimentaire/Production » (+0,59%) et « Bâtiment et matériaux de construction » (+0,57%).

Du côté des perdants, le secteur « Sylviculture et papier » a reculé de 2,18%, plus forte baisse de la séance, suivi des indices « Participation et promotion immobilières » (-1,71%) et « Électricité » (-0,5%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 205,32 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Par valeur, Label Vie a drainé 55,48 MDH, Ciments du Maroc 15,6 MDH, et Itissalat Al-Maghrib 15,46 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 618,5 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Fenie Brossette (+3,99% à 69,67 DH), Delta Holding (+3,95% à 34,72 DH), Sonasid (+3,28% à 413 DH), Ib Maroc.com (+3% à 30,9 DH) et Auto Hall (+2,26% à 90 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Med Paper (-2,18% à 13 DH), Res Dar Saada (-1,94% à 25,3 DH), Douja Prom Addoha (-1,72% à 6,85 DH), Ennakl (-1,51% à 31,9 DH) et Alliances (-1,47% à 31,5 DH).

S.L. (avec MAP)