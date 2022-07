La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge ce mercredi

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge, ce mercredi, le MASI cédant 0,11% à 11.944,22 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,06% à 967,09 pts, tandis que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a pris 0,13% à 898,03 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, ils ont enregistré une légère baisse de respectivement 0,03% à 11.109,09 pts et 0,09% à 10.114,81 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings a enregistré la hausse la plus forte de la journée (+4,21%), devant celui des ingénieries et biens d’équipement industriels (+0,63%) et des télécommunications (+0,4%).

En revanche, le secteur de l’électricité a accusé la plus forte baisse (-3,64%), suivi du secteur des loisirs et hôtels (-3,45%) et de la chimie (-2,11%).

Le volume global des échanges s’est établi à 208,84 millions de dirhams (MDH), dont 37 MDH réalisés sur le marché Central actions et 171,678 MDH volume introductions (Disty Technologies).

Pour ce qui est des valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a drainé 6,7 MDH, Itissalat Al-Maghrib 6,47 MDH et Alliances 3,33 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, de son côté, à près de 620,72 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, la nouvelle recrue de la Bourse de Casablanca, Disty Technologies, a plongé de 9,98% à 255,65 DH, soit la plus forte baisse de la séance, suivie par Alliances (-5,98% à 54,06 DH), Eqdom (-5,89% à 1.022 DH), Zellidja S. A (-3,99% à 80,2 DH) et Timar (-3,99% à 161,3 DH).

À l’inverse, Delta Holding (+4,29% à 29,19 DH), Jet Contractors (+3,95% à 184 DH), CDM (+3,88% à 670 DH), Sonasid (+3,51% à 737 DH) et Salafin (+3,25% à 635 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.