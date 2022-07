La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge ce jeudi

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le rouge, ce jeudi, son indice de référence, le MASI, cédant 0,44% à 11.741,78 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se sont repliés de respectivement 0,51% à 949,58 pts et 0,59% à 878,64 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, s’est contracté de 0,57% à 10.933,94 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a baissé de 0,50% à 9.927,56 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la « Sylviculture et papier » a enregistré la plus forte hausse (+2,04%), devant l’indice de la « Participation et promotion immobilières » (+0,88%), et de l’indice du « Pétrole et gaz » (+0,7%).

L’indice des « Mines » a accusé la baisse la plus forte (-1,47%), suivi de l’indice des « Sociétés de placement immobilier » (-1,22%), et de l’indice de l' »Electricité » (-1,14%).

Le volume global des échanges a porté sur 202,64 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché de Bloc (Actions). Le volume du marché de Bloc (Actions) a porté sur 166,94 MDH, tandis que celui du marché Central (Actions) s’est chiffré à 35,7 MDH. Quant aux valeurs les plus actives, Managem a apporté 7,11 MDH, Label Vie 5,37 MDH et Cosumar 4,84 MDH.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 609,49 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Cartier Saada (+6% à 26,52 DH), Afric Industries SA (+4,55% à 368 DH), Fenie Brossette (+3,50% à 116,95 DH), Jet Contractors (+2,77% à 179,85 DH) et SMI (+2,36% à 1.430 DH) ont affiché les plus fortes hausses. A l’opposé, CDM (-3,72% à 647 DH), Eqdom (-3,03% à 1.025 DH), Ciments du Maroc (-2,80% à 1.599 DH), Disway (-2,63% à 740 DH) et Managem (-1,89% à 1.820 DH), ont accusé les plus fortes baisses.