La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance du lundi dans le rouge, le MASI cédant 0,79% à 13.071,04 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a lâché 0,59% à 1.055,71 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est replié de 0,62% à 977,48 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid se sont délestés de respectivement 0,55% à 12.040,52 pts et de 0,48% à 10.969,22 pts.

Sur le plan sectoriel, le secteur des sociétés de portefeuilles-holdings a enregistré la hausse la plus forte de la journée (+3,37%), suivi du secteur des mines (+2,5%) et de celui des services de transport (+2,19%).

L’indice de la participation et promotion immobilières a terminé également dans le vert (+1,67%) ainsi que ceux des télécommunications (+0,53%) et des assurances (0,52%).

Du côté des perdants, le secteur du pétrole et gaz a accusé la plus forte baisse (-5,82%), suivi de celui des boissons (-3,02%) et de celui du bâtiment et matériaux de construction (-2,7%).

Le volume global des échanges a porté sur 133,82 millions de dirhams (MDH) réalisé entièrement sur le marché Central actions. Par valeur, BCP a drainé 22,89 MDH, LafargeHolcim Maroc 14,68 MDH et Alliances 11,75 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à 681,89 milliards de dirhams (MMDH).

Au titre de cette séance, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Alliances (-6% à 56,29 dirhams (DH)), Afriquia Gaz (-5,89% à 5.270 DH), TotalEnergie Marketing Maroc (-5,67% à 1.580 DH), Lafargeholcim Maroc (-4,34% à 1.961 DH) et Société des boissons du Maroc (-3,81% à 2.850 DH).

À l’opposé, Cartier Saada (+5,99% à 29,9 DH), Aluminium du Maroc (+4,99% à 1.452 DH), Managem (+4,14% à 1.838 DH), Douja Prom Addoha (+4,11% à 11,4 DH) et Stokvis Nord Afrique (+4,06% à 16,67 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

AS