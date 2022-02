La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge ce lundi, son indice phare, MASI, cédant 0,6% à 13.866,46 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,77% à 1.127,28 pts, tandis que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a lâché 0,68% à 1.040,77 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid et le FTSE CSE Morocco 15 ont perdu respectivement 0,78% à 11.624,72 pts et 0,66% à 12.886,12 pts. Sur le plan sectoriel, l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings a enregistré la plus forte hausse (+1,55%), devançant le pétrole et gaz (+1,15%) et la sylviculture et papier (+1%).

L’indice de l’électricité a accusé la baisse la plus forte (-2,96%), suivi des ingénieries et biens d’équipement industriels (-2,95%) et de la participation et promotion immobilières (-2,31%). Dans la foulée, le volume des échanges a atteint plus de 136,2 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Par valeurs, Attijariwafa Bank a drainé 34,48 MDH, Itissalat Al-Maghrib 24,01 MDH et Douja Prom Addoha 15,11 MDH. La capitalisation boursière a porté, quant à elle, sur près de 718,63 milliards de dirhams (MMDH).

Au terme de cette journée, 37 valeurs ont été en baisse contre 10 en hausse et 27 valeurs sont restées stables. Les plus fortes baisses ont été affichées par Delattre Levivier Maroc (-5,99% à 91,17 DH), Sonasid (-4% à 720 DH), Fenie Brossette (-3,94% à 158,5 DH), Zellidja (-3,83% à 89,1 DH) et Taqa Morocco (-2,96% à 1.212 DH).

Contre-tendance, Afriquia Gaz (+2,4% à 5.888 DH) a réalisé la plus meilleure performance, devant Delta Holding (+1,61% à 32,27 DH), Maghreb Oxygène (+1,16% à 430,95 DH), Med Paper (+1% à 26,26 DH) et Cartier Saada (+0,95% à 31,8 DH).