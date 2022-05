La Bourse de Casablanca clôture ce mercredi sur une note négative

La Bourse de Casablanca a inversé sa tendance haussière constatée à l’entame des échanges pour clôturer ce mercredi sur une note négative, son principal indice, le Masi, ayant décroché de 0,22% à 12.394,39 points (pts).

A la cloche finale, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a abandonné 0,04% à 1.001,7 pts, tandis que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a grappillé 0,02% à 932,09 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid a enregistré une légère progression de 0,06% à 10.461,91 pts, alors que le FTSE CSE Morocco 15 s’est replié de 0,04% à 11.530,56 pts.

Sur le front des valeurs, le secteur des sociétés de portefeuilles-Holding a accusé la plus forte baisse de la journée (-5,26%), suivi par celui du pétrole et gaz (-4,31%) et de l’industrie pharmaceutique (-1,82%).

A la hausse, l’indice des loisirs et hôtels, représenté par Risma, s’est offert la meilleure performance sectorielle (+4,32%), devançant ceux des matériels, logiciels et services informatiques (+1,92%), des télécommunications (+1,05%) et de participation et promotion immobilières (+0,68%).

Au titre de cette séance, le volume global des échanges s’est établi à 31,94 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (6,13 MDH), Itissalat Al-Maghrib (3,25 MDH) et Société des boissons du Maroc (2,9 MDH).

La capitalisation boursière a atteint, quant à elle, 648,05 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Afriquia Gaz (-5,3% à 4.560 DH), Delta Holding (-5,3% à 28,22 DH), Maghrebail (-3,96% à 848 DH), Fenie Brossette (-3,52% à 118 DH) et Cartier Saada (-3,45% à 28 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

A l’opposé, Risma (+4,32% à 123,2 DH), Alliances (+3,89% à 69,5 DH), HPS (+3,08% à 6.185 DH), Jet Contractors (+2,54% à 197,9 DH) et Atlantasanad (+1,79% à 136,4 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.