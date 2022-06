La Bourse de Casablanca clôture ce mercredi dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé ce mercredi dans le rouge, le MASI ayant baissé de 0,35%, à 12.672,32 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,3%, à 1.024,47 pts, tandis que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a pris 0,04%, à 951,74 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid et le FTSE CSE Morocco 15 ont respectivement abandonné 0,19%, à 10.696,38 pts et 0,11%, à 11.821,47 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de l’électricité, représenté par Taqa Morocco, a accusé la plus forte baisse de la journée (-3,76%), suivi de l’indice du pétrole et gaz (-3,68%) et de l’indice de l’industrie pharmaceutique (-3,14%).

A l’inverse, le secteur des loisirs et hôtels a signé la meilleure performance de la séance (+1,86%), grâce à la bonne tenue de son unique titre Risma.

Le secteur des services de transport a pris, quant à lui, 1,51%, celui des assurances a gagné 0,96% et celui de la sylviculture et papier a progressé de 0,55%.

Le volume global des échanges s’est établi à plus de 150,08 millions de dirhams (MDH), dont 129,93 MDH réalisés sur le marché central actions et 20,15 MDH sur le marché de bloc (actions).

Par valeurs, Itissalat Al-Maghrib a occupé la première place des instruments les plus actifs avec plus de 56,62 MDH de transactions, suivi de plus de 12,46 MDH pour Ciments du Maroc et 8,58 MDH pour Auto Hall.

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 662,29 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses de la journée ont été accusées par Afriquia Gaz (-5,88% à 4.960 dirhams (DH)), Fenie Brossette (-4,76% à 118 DH), Salafin (-4,22% à 670 DH), Delattre Levivier Maroc (-4% à 58,56 DH) et Dari Couspate (-3,98% à 4.800 DH).

En revanche, Ennakl (+5,99% à 33,8 DH), Aluminium du Maroc (+5,27% à 1.697 DH), Agma (+3,98% à 5.200 DH), S.M Monétique (+3,98% à 189,2 DH) et Auto Hall (+3,19% à 89 MDH) ont réalisé les plus fortes hausses.

YB