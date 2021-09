La Bourse de Casablanca clôture ce mardi en légère baisse

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges, mardi, en légère baisse, affaiblie par la mauvaise tenue, notamment, des secteurs « Sylviculture et papier », « Services aux collectivités » et « Services de Transport ».

A l’issue d’une séance dans le rouge, l’indice de toutes les valeurs, Masi, s’est replié de 0,07% à 12.940,82 points. Le MSI20 a reculé, pour sa part, de 0,10% à 1.058,45 points et le Madex de 0,09% à 10.514,97 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est stabilisé, quant à lui, autour de 972,38 points. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a cédé 0,16% à 12.274,85 points et le FTSE Morocco All-Liquid a abandonné 0,10 à 11.011,16 points.

Sur le plan sectoriel, 12 indices ont affiché grise mine, contre 9 en hausse, tandis que les secteurs « Équipements électroniques et électriques », « Pétrole et Gaz » et « Société de financement et autres activités financières » n’ont affiché aucune variation.

Sous le coup de la mauvaise performance de son titre unique Med Paper (-3,97%), l’indice « Sylviculture et Papier » (-3,97%) a accusé le plus fort repli sectoriel.

Le secteur « Services aux collectivités » (-3,65%) a fini, également, parmi les perdants, plombé par son titre « Lydec » (-3,65%). De même, l’indice des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » a reculé de 2,08%, celui des « Services de Transport » de 1,3% et des « Mines » de 0,61%.

Du côté des gagnants, « Loisirs et Hôtels » s’est apprécié de 1,72%, alors que les secteurs « Boissons » et « Participation et Promotion immobilières » ont pris respectivement 1,65% et 1,35%. Au terme de cette journée, le volume global des échanges de titres s’est établi à 99,16 millions de dirhams (MDH), dont 93,81 MDH réalisés sur le marché central actions et 5,30 MDH sur le marché de bloc (actions). Dari Couspate a été l’instrument le plus actif de la journée avec 15,75 MDH d’échanges, suivi d’Attijariwafa Bank (15,46 MDH) et Saham Assurance (13,25 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 665,50 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Sonasid (-4%), Delattre Levivier Maroc (-3,98%), Med Paper (-3,97%), Lydec (-3,65%) et AtlantaSanad (-1,96%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stokvis Nord Afrique (3,98%), Ennakl (3,97%), Société des Boisson du Maroc (2,02%), Maghreb Oxygène (1,99%) et CDM (1,92%).

