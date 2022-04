La Bourse de Casablanca clôture ce lundi sur une note positive

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de lundi en territoire positif, le MASI prenant 0,3% à 13.038,92 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est hissé de 0,21% à 1.056,34 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a progressé de 0,56% à 984,33 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a gagné 0,37% à 11.004,85 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, s’est bonifié de 0,24% à 12.128,65 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice du « Transport » s’est offert la plus forte hausse (+4,02%), à la faveur de la bonne orientation de sa valeur phare CTM (+4,20%). La cote a profité, également, de la bonne tenue des secteurs des « Industries pharmaceutiques » (+2,83%) et des « Télécommunications » (+1,98%).

En tête des perdants, le secteur de l’électricité a accusé une baisse de 1,50%, suivi de l’indice des « Services de transport » (-1,42%) et de l’indice « Participation et promotion immobilières » (-0,70%).

Le volume global des échanges a porté sur 26,70 millions de dirhams (MDH) réalisé, entièrement, sur le marché Central (Actions). Alliances, instrument le plus actif de la journée, a drainé 4,55 MDH, TGCC 3,58 MDH et Itissalat Al-Maghrib 3,44 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, de son côté, à plus de 678,8 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Cartier Saada (+5,14% à 30,25 dirhams (DH)), Lesieur Cristal (+4,49% à 184,95 DH), CTM (+4,2% à 677,4 DH), Maroc Leasing (+3,99% à 391,2 DH) et Sothema (+3,13% à 1.485 DH) ont réalisé les meilleures performances. À l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Jet Contractors (-1,7% à 202,5 DH), Taqa Morocco (-1,5% à 1.051 DH), TGCC (-1,49% à 165 DH), Sodep-Marsa Maroc (-1,42% à 275 DH) et Res Dar Saada (-1,29% à 28,31 DH).

S.L. (avec MAP)