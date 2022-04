La Bourse de Casablanca clôture ce jeudi dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le vert, jeudi, son indice phare, le Masi, prenant 0,25% à 12.926,36 points (pts). Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,31% à 1.046,73 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a pris 0,16% à 975,17 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est hissé de 0,27% à 10.899,81 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a avancé de 0,37% à 11.983,44 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a réalisé la meilleure performance de la journée (+3,92%), profitant de la bonne tenue de Stroc Industrie (+4,52%), suivi de l’indice des services de transport (+2,86%) et l’indice du transport (+2,86%).

Du côté des perdants, l’indice des loisirs et hôtels a accusé la plus forte baisse sectorielle (-4,78%), entrainé dans le sillage de la mauvaise performance de Risma. Les Indices sectoriels des « Assurances » et de l’ »Électricité » ont accusé des baisses respectives de 1,43% et 0,65%.

Le volume global des échanges a porté sur plus de 253,16 millions de dirhams (MDH), dont 252,04 MDH réalisés sur le marché Central (Actions), alors que la capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 673,29 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Alliances (+4,79% à 70 dirhams (DH)), Stroc Industrie (+4,52% à 43,9 DH), M2m Group (+3,99% à 804,5 DH), Ennakl (+3,89% à 36,36 DH) et Eqdom (+3,7% à 1.345 DH) ont réalisé les meilleures performances.

À l’inverse, Risma (-4,78% à 105,65 DH), Cartier Saada (-3,33% à 29 DH), Immorente Invest (-2,33% à 105 DH), Wafa Assurance (-2,1% à 4.700 DH) et BCP (-1,78% à 265,2 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

S.L. (avec MAP)