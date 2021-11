La Bourse de Casablanca clôture à l’équilibre

La Bourse de Casablanca a terminé quasiment à l’équilibre, ce lundi, l’indice de toutes les valeurs, Masi, grappillant 0,01%, à 13.296,45 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a affiché une petite hausse de 0,05%, à 1.082,74 pts, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a terminé inchangé à 10.773,3 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a progressé, pour sa part, de 0,11%, à 999,1 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a avancé de 0,12%, à 12.485,58 pts, tandis que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a cédé 0,02%, à 11.248,55 pts.

Au titre de la séance, 26 valeurs ont clôturé dans le vert, contre 19 en baisse, tandis que 29 valeurs n’ont affiché aucune variation.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la chimie a enregistré la plus forte hausse (+4,12%), notamment grâce à la bonne tenue de Snep (+4,13%) et de Maghreb Oxygène (+3,99%).

Le secteur des mines a affiché la seconde meilleure performance de la séance (+3,05%), porté, en particulier, par l’envolée de Managem (+4,49%). Le Groupe a, en effet, fait état, lundi, d’un chiffre d’affaires de 5,097 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2021, en progression de 45% par rapport à la même période de 2020.

Au niveau du secteur des mines également, Rebab Company a pris 1,9%, Minière Touissit a gagné 1,42% et SMI 0,32%.

Parmi les hausses sectorielles de la journée figurent aussi l’indice du transport (+2,85%), l’indice de la participation et promotion immobilières (+2,17%) et l’indice de l’industrie pharmaceutique (+0,62%).

A la baisse, le secteur de la sylviculture et papier a accusé le plus fort repli (-5,97%), suivi de l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels (-3,94%) et de celui du pétrole et gaz (-0,72%).

En outre, le secteur des banques s’est replié de 0,37% et celui des télécommunications de 0,21%.

Le volume global des échanges s’est chiffré, au titre de cette séance, à 147,17 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions portant sur TotalEnergie Marketing Maroc (56,96 MDH), Immorente Invest (26,33 MDH) et Label Vie (15,32 MDH). La capitalisation boursière s’est établie, de son côté, à près de 685,51 milliards de dirhams (MMDH).

Stokvis Nord Afrique (+6% à 21,38 dirhams (DH)), Managem (+4,49% à 1.630 DH), Snep (+4,13% à 781 DH), Maghreb Oxygène (+3,99% à 378,05 DH) et Promopharm S.A. (+3,63% à 1.143 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Stroc Industrie (-6% à 47,51 DH), Med Paper (-5,97% à 29,62 DH), M2m Group (-4,93% à 808,1 DH), Colorado (-4,36% à 61,21 DH) et Cartier Saada (-2,52% à 29,05 DH).

AK