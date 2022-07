La Bourse de Casablanca clôture à l’équilibre ce jeudi

La Bourse de Casablanca a clôturé à l’équilibre, ce jeudi, son indice principal, le MASI cédant 0,01% à 11.943,04 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a stagné à 967,1 pts, tandis que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est replié de 0,29% à 895,39 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid et le FTSE CSE Morocco 15, ont lâché respectivement 0,05% à 10.109,83 pts et 0,01% à 11.108,27 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a affiché la meilleure performance de la journée (+3,67%), suivi de l’indice de la sylviculture et papier (+2,44%) et de la chimie (+2,39%).

De même, le secteur de société de financement et autres activités financières a progressé de 2%, celui des services de transport a gagné 1,94% et celui du pétrole et gaz a pris 1,41%.

Du côté des perdants, le secteur des sociétés de portefeuilles-holdings a accusé la plus forte baisse (-4,04%), suivi de la participation et promotion immobilières (-1,26%) et les télécommunications (-0,6%).

Le secteur des banques a lâché, pour sa part, 0,36%, plombé par BMCI (-3,52%), CIH (-1,92%), Attijariwafa Bank (-0,46%) et Bank Of Africa (-0,05%). En revanche, CDM a gagné 2,24% et BCP a grappillé 0,02%.

Au titre de cette journée, le volume global des échanges s’est établi à plus de 52,51 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Sodep-Marsa Maroc (11,69 MDH), Label Vie 7,13 MDH et Itissalat Al-Maghrib 6,1 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 620,48 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses ont été affichées par Eqdom (+5,97% à 1.083 DH), Stroc Industrie (+5,71% à 37 DH), Aluminium du Maroc (+3,69% à 1.600 DH), Res Dar Saada (+3,37% à 23,9 DH) et Stokvis Nord Afrique (+2,58% à 13,53 DH).

À l’inverse, Delta Holding (-4,08% à 28 DH), Ib Maroc.Com (-3,99% à 27,18 DH), BMCI (-3,52% à 462 DH), Douja Prom Addoha (-3,29% à 7,35 DH) et TGCC (-2,84% à 135 DH) ont accusé les plus fortes baisses.