La Bourse de Casablanca clôture à l’équilibre

La Bourse de Casablanca a clôturé à l’équilibre ce jeudi, son principal indice, le MASI, ayant stagné à 12.971,89 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a enregistré un léger accroissement de 0,07%, à 1.051,79 pts, alors que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a évolué à la hausse de 0,15%, à 979,78 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, s’est amélioré de 0,15%, à 12.060,78 pts, tandis que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a doucement augmenté de 0,06%, à 10.947,66 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la participation et promotion immobilières ainsi que l’indice du pétrole et gaz ont enregistré les plus fortes hausses (+0,67%) chacun, devant l’indice du bâtiment et matériaux de construction (+0,35%). A l’inverse, l’indice pharmaceutique a accusé la plus forte baisse (-2,26%), suivi de l’indice des sociétés de placement immobilier (-2,25%) et de l’indice des boissons qui a flanché de 1,86%.

Le volume global des échanges a porté sur 127,23 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions).

Le volume du marché Central s’est ainsi chiffré à 126,15 MDH, tandis que celui des transferts a porté sur 1,08 MDH. Par valeurs, Ciments du Maroc a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 25,94 MDH, suivi de 17,19 MDH pour Itissalat Al-Maghrib et 11,71 MDH pour BCP. La capitalisation boursière a porté, quant à elle, sur près de 675,91 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Auto Nejma (+3,8% à 2.075 DH), TotalEnergie Marketing Maroc (+2,72% à 1.699 DH), Res Dar Saada (+2,36% à 28,66 DH), Alliances (+1,37% à 74 DH) et Auto Hall (+1,2% à 92,6 DH) ont enregistré les plus fortes hausses. À l’opposé, Immorente Invest (-4,45% à 105,1 DH), Zellidja S.A (-4% à 81,86 DH), Sothema (-2,49% à 1.451 DH), Disway (-2,33% à 840 DH) et Société des boissons du Maroc (-2,1% à 2.850 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.