La Bourse de Casablanca boucle ses échanges sur une note positive

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges en territoire positif, ce vendredi, son indice de référence, le MASI, gagnant 0,2% à 12.843,52 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a grimpé de 0,27% à 1.039,96 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est hissé de 0,24%, à 965,16 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est apprécié de 0,23% à 10.811,3 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a progressé de 0,27% à 11.896,6 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Sylviculture et Papier » (+3,75%) a réalisé la meilleure performance de la journée, devant les secteurs « Participation et Promotion Immobilières » (+3,14%) et « Électricité » (+1,87%).

En revanche, la cote a été pénalisée par la mauvaise tenue des indices sectoriels des « Sociétés de Portefeuilles-Holdings » (-3,66%), la « Chimie » (-2,22%) et « Industries pharmaceutiques » (-1,69%).

Le volume global des échanges a porté sur près de 176 millions de dirhams (MDH) dont 136,5 MDH réalisés sur le marché Central (Actions). En ce qui concerne les valeurs les plus actives, Label Vie a drainé 24,73 MDH, Mutandis SCA (14,28 MDH) et Bank Of africa (14,15 MDH). La capitalisation boursière a porté sur plus de 669,19 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Afric industries (+5,99% à 376,25 DH), Douja Prom Addoha (+5,93% à 7,68 DH), Auto Hall (+5,01% à 94,54 DH), Atlantasanad (+3,84% à 131 DH) et Med Paper (+3,75% à 24,64 MDH).

À l’opposé, Eqdom (-3,91% à 1.352 DH), Delta Holding (-3,69% à 30 DH), Saham Assurance (-3,38% à 1.400 DH), SNEP (-2,38% à 820 DH) et Sothema (-1,87% à 1.467 DH) ont affiché les plus fortes baisses.

