La Bourse de Casablanca boucle ses échanges en territoire positif

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges en territoire positif, ce jeudi, son principal indice, le MASI, prenant 1,15% à 12.534,97 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 1,22% à 1.012,56 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est hissé de 1,27% à 939,18 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est apprécié de 1,22% à 10.581,74 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a augmenté de 1,24% à 11.671,76 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier a affiché la meilleure performance (+5,97%), devant l’indice du pétrole et gaz (+4,35%) et l’indice des services de transport (+2,86%).

L’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé la baisse la plus forte (-2,87%), suivi de l’indice de l’électricité (-1,19%) et de l’indice des sociétés de placement immobilier (-0,41%).

Le volume global des échanges a porté sur 126,76 millions de dirhams (MDH) dont 126,73 MDH réalisés sur le marché Central (Actions). Par valeurs, Cosumar a occupé la première place des instruments les plus actifs avec un flux transactionnel de 56,41 MDH, suivi d’Itissalat Al-Maghrib avec 15,71 MDH et TotalEnergie Marketing Maroc avec 11,9 MDH. La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 655,18 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes hausses ont été réalisées par Afriquia Gaz (+5,99% à 4.989 DH), Med Paper (+5,97% à 25,22 DH), Auto Hall (+5,36% à 87,45 DH), Salafin (+2,94% à 700 DH) et Sodep-Marsa Maroc (+2,86% à 270 DH).

En revanche, Delattre Levivier Maroc (-5,65% à 58,5 DH), Eqdom (-3,67% à 1.156 DH), S. M Monétique (-3,23% à 175 DH), BMCI (-2,13% à 460 DH) et TGCC (-1,89% à 145,7 DH) ont accusé les plus fortes baisses.